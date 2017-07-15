حرائق الغابات المدمرة تصل جنوب فرنسا [15/يوليو/2017] باريس - سبأ :

تسبب حريق هائل اندلع الليلة الماضية في إقليم البرانيس الشرقية جنوب فرنسا قرب الحدود مع إسبانيا، في تدميراكثر من 190 هكتارا من الغابات.



وذكرت مصادر اعلامية فرنسية اليوم أن عملية إخماد الحريق جرت بمشاركة نحو 380 رجل إطفاء، تعرض 4 منهم لإصابات خفيفة، وبإسناد طائرات ومروحيات، مضيفة أن هذه المساعي سمحت بوقف انتشار النيران.



ونقلت المصادر عن خبراء البيئة تحذيرهم من إمكانية أن تسهم الرياح القوية التي تتراوح سرعتها بين 50 و70 كم في ساعة في إعادة اشتعال الحرائق بالمنطقة.



تجدر الإشارة إلى أن فرنسا ليست الدولة الأوربية الأولى التي تعاني في الصيف الجاري من الحرائق المدمرة، إذ كانت النيران التي التهمت مساحات واسعة في البرتغال قد أودت بأرواح 64 شخصا، حسب المعطيات الرسمية، ثم اجتاحت الحرائق محافظات جنوب إيطاليا، وذلك بسبب موجة الحر التي ضربت القارة العجوز، غير أن السلطات المحلية رجحت أيضا أن الكارثة قد تكون بفعل فاعل.

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