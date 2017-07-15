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  محلي
نائب وزير التربية ووكيل أول محافظة صنعاء يتفقدان سير اختبارات الثانوية بسنحان 
[15/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
تفقد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي ومعه وكيل اول محافظة صنعاء حميد عاصم اليوم سير امتحانات الثانوية العامة في عدد من المراكز الامتحانية بالمحافظة.

     حيث اطلعا ومعهما وكيل وزارة التربية والتعليم ابراهيم شرف ووكيل قطاع التربية والشباب بالمحافظة طالب دحان على سير الإمتحانات بمركزي " 14 اكتوبر  ،نموذجيه عبداللطيف الحمد "  الامتحانيين بمديرية سنحان.

   واستمعوا من مدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار والقائمين على المركزين الى شرح تفصيلي حول الجهود المبذولة لإنجاح العملية الإمتحانية.

  وخلال الزيارة اكد نائب الوزير اهمية تضافر الجهود لضمان انجاح العملية الإمتحانية سيما في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تعيشها البلاد.

   و دعا الجميع إلى استشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم لإنجاح الامتحانات كأداة لقياس مستوى التحصيل العلمي لأبنائنا الطلاب وعدم الانجرار وراء الأكاذيب التي يروج لها أعداء النجاح والمستقبل الأفضل الذي ينشده كل أبناء الشعب اليمني من خلال تفوق ابنائنا الطلاب.

وأشار نائب الوزير إلى حرص الوزارة على معالجة كافة الإشكاليات والاختلالات التي قد تواكب سير الإمتحانات من خلال وجود لجان ميدانية على مستوى المديريات والمحافظات تعمل على مراقبة سير الاختبارات ورصد اي اختلالات والرفع بها في تقارير يومية لمعالجتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ازاءها.

وأضاف " كما خصصنا خط ساخن 01252732 لإستقبال البلاغات المسؤولة والصادقة البعيدة عن المناكفات والدعايات المغرضة حول اي اختلالات في اي مركز امتحاني لمعالجتها حرصا منا على مستقبل ابنائنا الطلاب".

من جانبه اشار وكيل اول محافظة صنعاء حميد عاصم  الى ان الاختبارات تتم بصوره سلسله في مختلف اللجان بالمراكز الاختباريه ، مؤكدا متابعة سير الامتحانات من خلال الزيارات الميدانيه اليومية للمراكز الإمتحانية.

واعتبر ما تتناقله عدد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار مفبركة إنما تأتي في اطار حرب شعواء تسعى لإحباط ابنائنا الطلاب وكادرنا التعليمي ،مؤكدا إستمرار العمليه التعليمية رغم انوفهم.

رافقهم خلال الزيارة مدير عام الصحة المدرسية بوزارة التربيه والتعليم عبدالملك السياني ومدير مديريه سنحان وبني بهلول احمد نهشل ومدير مكتب التربيه بالمديريه فهد مرشد وعدد من المسؤلين بالمديريه .

وكان وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم ووكيل قطاع التربية والشباب طالب دحان اطلعا على سير الإمتحانات بعدد من المراكز بمديريتي بني مطر وسنحان.

حيث اطلع عاصم ومعه مدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار على سير الإمتحانات بمركز الحمزه بيت عذر مستمعين إلى شرح من قبل مدير مكتب التربيه والتعليم بالمديريه مقبل الجعدبي عن سير اداء الاختبارات والصعوبات التي تواجهها.

   وتفقد دحان ومعه مدير مديرية سنحان وبني بهلول احمد طاهر نهشل سير الامتحانات بمركز المختار بدار سلم. 

   وأشادوا بما لمسوه من إنضباط بالمركز الإمتحاني .. مثمنين جهود السلطة المحلية والكوادر التربوية لإنجاح العملية الإمتحانية.
سبأ
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