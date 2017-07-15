وكيل وزارة التربية والتعليم تتفقد سير الاختبارات بأمانة العاصمة(مكتمل) [15/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

تفقدت وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع تعليم الفتاة الدكتورة إشراق الحكيمي اليوم سير اختبارات الثانوية العامة في عدد من المراكز الامتحانية بأمانة العاصمة.



واستمعت وكيل الوزارة خلال زيارتها لمركزي شهداء السبعين و جويرية بنت الحارث إلى شرح موجز من القائمين على المركزين حول الجهود المبذولة لتوفير الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات.



و أكدت الدكتورة الحكيمي أهمية تضافر الجهود لضمان انجاح الامتحانات، منوهة بمستوى الانضباط الذي لمسته في المركزين .



ودعت أولياء الأمور إلى تهيئة الأجواء وتخفيف الضغوط النفسية عن أبنائهم بما يمكنهم من استذكار ومراجعة دروسهم لحصد الدرجات العليا .







إلى ذلك اطلعت وكيل وزارة التربية على سير الامتحان بمركز شهداء الجوية الامتحاني الذي تعرض محيطه لقصف طيران العدوان خلال تأدية الطالبات لامتحان مادة الفيزياء.







وأوضحت مدير المركز الامتحاني نورة زيلع أن طيران العدوان استهدف قاعدة الديلمي الواقعة في محيط المركز ما أدى إلى حالة من الارتباك والخوف في أوساط الطالبات، وقالت " الحمدلله استطعنا احتواء الموقف وتهدئة الطالبات وبث الطمأنينة في نفوسهن وتشجيعهن على مواصلة الامتحان".



فيما أكدت طالبات المركز صمودهن ومواصلتهن لامتحاناتهن، ووجهن رسالة للعدوان الغاشم قائلات: "لن يثنينا استهدافكم لمحيط المركز الامتحاني عن استكمال امتحاناتنا".

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