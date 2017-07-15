استشهاد مواطن جراء التعذيب في سجون مرتزقة العدوان بمأرب [15/يوليو/2017] مأرب - سبأ:

استشهد مواطن جراء التعذيب في سجن تابع لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمدينة مأرب.



وأكد مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد المواطن محمد محمد العودري متأثراً بالتعذيب في سجن للمرتزقة بمدينة مأرب، موضحاً أنه تم اختطاف المواطن العودري قبل سبعة أشهر من نقطة الفلج بالمدخل الجنوبي للمدينة.



يشار إلى تزايد عدد حالات الوفاة بسجون المرتزقة نتيجة التعذيب الذي يمارسونه بحق المعتقلين وبإشراف من قوى الغزو والاحتلال.

سبأ