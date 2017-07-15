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  رياضة
الياباني كاجاوا يمدد تعاقده مع بروسيا دورتموند حتى 2020
[15/يوليو/2017]
برلين – سبأ :
مدد نادي بروسيا دورتموند المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم تعاقده مع لاعب وسطه الياباني الدولي شينجي كاجاوا ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2020.

وكان كاجاوا (28 عاما) انضم للمرة الأولى للنادي الألماني قادما من سيريزو أوساكا الياباني في 2010 ثم عاد إلى النادي من جديد في 2014 بعد أن أمضى عامين في صفوف مانشستر يونايتد الانجليزي.

وقال كاجاوا في بيان عبر موقع بروسيا دورتموند على الانترنت "لقد أصبح بروسيا دورتموند ومشجعوه الرائعون أعزاء على قلبي".

وأضاف لاعب الوسط المهاجم "وأنا في غاية السعادة لأنني سأبقى جزءا من هذا النادي الرائع المنافس في واحدة من أفضل بطولات الدوري في العالم والتي تتمتع بواحدة من أعلى نسب المشاهدة".

وأحرز كاجاوا 36 هدفا في 127 مباراة في الدوري الألماني مع دورتموند وساعد في صنع 33 هدفا أخر. كما أحرز 18 هدفا أخر في البطولات الأوروبية وكأس ألمانيا.



وفاز كاجاوا بدوري ألمانيا مرتين وبكأس ألمانيا مرتين أيضا مع فريقه.



وقال مايكل زورك مدير الكرة في بروسيا دورتموند "نحن سعداء جدا باستمرار شينجي في اللعب معنا في الأعوام الثلاثة المقبلة... وهو بالتأكيد عنصر مهم للغاية في الفريق الذي يغلب عليه الطابع الشبابي نتيجة خبرته".



واحتل دورتموند المركز الثالث في دوري ألمانيا في الموسم الماضي متخلفا بفارق 18 نقطة عن بايرن ميونيخ البطل لكنه تأهل لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

سبأ
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