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آخر تحديث: السبت، 15 - يوليو - 2017 الساعة 12:01:51م
عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية خلال الساعات الماضية استهدفت مواقع العدو السعودي ومرتزقته وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .
قوات الاحتلال تواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثاني
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم إغلاق المسجد الأقصى المبارك وحصار البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة ، وذلك لليوم الثاني على التوالي.
أسعار النفط ترتفع بدعم من نمو الطلب الصيني
ارتفعت أسعار النفط 1.3 % بعدما طغى ارتفاع الطلب الصيني على تقرير سلبي من وكالة الطاقة الدولية يظهر زيادة إنتاج مصدري أوبك الرئيسيين.
مواجهات قوية للثلاثة الكبار في ربع نهائي ويمبلدون
يسعى كل من روجر فيدرر وآندي موراي ونوفاك جوكوفيتش إلى تأكيد مؤهلاتهم للمنافسة على اللقب في دور الثمانية من بطولة ويمبلدون للتنس.
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العدوان السعودي على اليمن
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بورصة تونس تقفل تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 5ر1 %
[15/يوليو/2017]
تونس – سبأ :
أقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية ” توناندكس ” تعاملات نهاية الأسبوع على ارتفاع بنسبة 5ر1 % ليصل عند 46ر6233 نقطة .
وبلغ حجم تعاملات الأسبوع 20 مليون دينار تونسي أي ما يقارب 11ر8 مليون دولار أمريكي .
سبأ
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العدوان السعودي على اليمن
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[15/يوليو/2017]
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