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آخر تحديث: السبت، 15 - يوليو - 2017 الساعة 12:01:51م
عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية خلال الساعات الماضية استهدفت مواقع العدو السعودي ومرتزقته وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .
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عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية
[15/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية خلال الساعات الماضية استهدفت مواقع العدو السعودي ومرتزقته وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ إن أبطال الجيش واللجان نفذوا عملية عسكرية على مواقع للمرتزقة في منطقة الكدحة بمديرية المعافر محافظة تعز نتج عنها مقتل وإصابة عدد منهم ، فيما دمرت وحدة الهندسة مدرعة وآلية عسكرية تابعة للمرتزقة شرق المخا .

وفي محافظة الجوف أكد المصدر مصرع وإصابة عدداً من المرتزقة في عمليات متفرقة للجيش واللجان على مواقع المرتزقة بمنطقة مزوية و الأطراف الشرقية لمديرية المتون ، في حين استهدف قصف مدفعي تجمعات المرتزقة في منطقة الخليفين بمديرية خب والشعب كما تم تدمير آلية للمرتزقة في منطقة صبرين بالمديرية نفسها .

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي و في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء محققة اصابات مباشرة ، كما تم إعطاب آلية للمرتزقة بمنطقة الساق في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة .

ولفت المصدر إلى مصرع القيادي المرتزق هيثم قاسم الصايدي برصاص الجيش واللجان الشعبية في جبهة نهم .

وأوضح المصدر أن القوة الصاروخية للجيش واللجان أطلقت صاروخ زلزال2 وعدداً من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للعسكريين السعوديين ومرتزقتهم من السودانيين في بوابة الموسم بجيزان .

كما أكد المصدر أنه تم قنص جندي سعودي في الخوبة ، و استهداف تجمعات المرتزقة في موقع الشبكة بنجران .

سبأ
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