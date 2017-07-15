محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ:

نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية خلال الساعات الماضية استهدفت مواقع العدو السعودي ومرتزقته وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .



وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ إن أبطال الجيش واللجان نفذوا عملية عسكرية على مواقع للمرتزقة في منطقة الكدحة بمديرية المعافر محافظة تعز نتج عنها مقتل وإصابة عدد منهم ، فيما دمرت وحدة الهندسة مدرعة وآلية عسكرية تابعة للمرتزقة شرق المخا .



وفي محافظة الجوف أكد المصدر مصرع وإصابة عدداً من المرتزقة في عمليات متفرقة للجيش واللجان على مواقع المرتزقة بمنطقة مزوية و الأطراف الشرقية لمديرية المتون ، في حين استهدف قصف مدفعي تجمعات المرتزقة في منطقة الخليفين بمديرية خب والشعب كما تم تدمير آلية للمرتزقة في منطقة صبرين بالمديرية نفسها .



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي و في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء محققة اصابات مباشرة ، كما تم إعطاب آلية للمرتزقة بمنطقة الساق في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة .



ولفت المصدر إلى مصرع القيادي المرتزق هيثم قاسم الصايدي برصاص الجيش واللجان الشعبية في جبهة نهم .



وأوضح المصدر أن القوة الصاروخية للجيش واللجان أطلقت صاروخ زلزال2 وعدداً من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للعسكريين السعوديين ومرتزقتهم من السودانيين في بوابة الموسم بجيزان .



كما أكد المصدر أنه تم قنص جندي سعودي في الخوبة ، و استهداف تجمعات المرتزقة في موقع الشبكة بنجران .

سبأ [15/يوليو/2017]سبأ