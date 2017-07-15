عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قوات الاحتلال تواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثاني القدس المحتلة – سبأ :

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم إغلاق المسجد الأقصى المبارك وحصار البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة ، وذلك لليوم الثاني على التوالي.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها على أبواب المسجد وفي الطرقات المؤدية لمنع المصلين من الوصول إليه.



وكانت قوات الاحتلال قد منعت يوم أمس إقامة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، لأول مرة منذ قرابة خمسة عقود، وذلك في أعقاب عملية إطلاق النار التي وقعت صباح أمس، وأدت إلى استشهاد ثلاثة شبان، ومقتل اثنين من أفراد شرطة الاحتلال قرب باب /الأسباط/ بمدينة القدس المحتلة.

سبأ [15/يوليو/2017]سبأ