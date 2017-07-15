عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل غامبيا تحقق في اتهام رئيسها السابق بسرقة 50 مليون دولار عمان – سبأ :



أعلن الرئيس الغامبي أداما بارو، تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في اتهام الرئيس السابق يحيى جامع، بسرقة 50 مليون دولار.



ويواجه جامع اتهاما بسرقة عشرات الملايين من الدولارات من أموال الدولة قبل فراره إلى منفاه في وقت مبكر من هذا العام.



وقال بارو، خلال مؤتمر لتحديد أسماء أعضاء اللجنة، على ما اوردته (بي بي سي)، اليوم السبت، إن اللجنة “كُلفت بالتحقيق في إدارة بعض المشاريع العامة، إضافة إلى الممتلكات والمعاملات المالية للرئيس السابق، يحيى جامع، وعدد من مساعديه”.



وقال المدعي العام الغامبي، أبوبكر تامبادو، الذي يشغل كذلك منصب وزير العدل، إن جميع “الجلسات ستكون علنية خلال عمل اللجنة الذي سوف يستغرق ثلاثة أشهر”.



وفي آيار الماضي، اتهم وزير العدل في غامبيا جامع بنهب خزائن الدولة قبل فراره إلى منفاه في غينيا الاستوائية في كانون الثاني بعد 22 عاما أمضاها في حكم البلاد، وتعهد بتتبع حركة الأموال.



ولم يغادر جامع منصبه سوى بعد تهديد دول مجموعة غرب إفريقيا “إكواس” بالتدخل العسكري بعد خسارته أمام بارو في الانتخابات الرئاسية في كانون الأول ورفضه لأسابيع الاعتراف بنتائج الانتخابات.

سبأ [15/يوليو/2017]سبأ