اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فنزويلا توقع اتفاقا بقيمة 3ر1 مليار دولار مع شركة نفط أمريكية كاراكاس – سبأ :

وقعت فنزويلا اتفاقا بقيمة 3ر1 مليار دولار مع شركة النفط الأمريكية “هوريزنتال ويل دريلرز” لزيادة إنتاج الشركة الوطنية الحكومية الفنزويلية للنفط ب 105 آلاف برميل يوميا من النفط الخام.



وقال وزير النفط الفنزويلي نلسن مارتينيز ،في تصريحات صحفية اليوم،:” إن الاستثمار الأولي سيكون بقيمة 200 مليون دولار في مشروع إجمالي استثماراته على مدى 3 سنوات 3ر1 مليار دولار”.



وأشار وزير النفط الفنزويلي إلى أن الشركة الأمريكية تطور منذ سنتين مشاريع في فنزويلا.



يذكر أن انتاج الشركة الوطنية الحكومية الفنزويلية للنفط يبلغ حاليا 9ر1 مليون برميل يوميا، ويتوقع حصولها على الـ/105 آلاف/ برميل إضافية من النفط الخام من خلال استغلال مائتي بئر.

سبأ [15/يوليو/2017]سبأ