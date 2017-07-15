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آخر تحديث: السبت، 15 - يوليو - 2017 الساعة 11:08:45ص
إطلاق صاروخ زلزال 1 على تجمعات لمرتزقة العدوان في عسيلان بشبوة
أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم صاروخ زلزال 1 على تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
[15/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي صباح اليوم غارتين على العاصمة صنعاء.
وأوضح مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بغارتين عنيفتين قاعدة الديلمي خلفت أضراراً بالمنازل المجاورة.
سبأ
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