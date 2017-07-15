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الرئيس الكوبي: تصريحات ترامب تجاه هافانا تمثل تراجعا في العلاقات بين البلدين
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  عربي ودولي
الرئيس الكوبي: تصريحات ترامب تجاه هافانا تمثل تراجعا في العلاقات بين البلدين
[15/يوليو/2017]
هافانا – سبأ:
اعتبر الرئيس الكوبي راؤول كاسترو أن اللهجة المتشددة لنظيره الأمريكي دونالد ترامب تجاه بلاده تمثل تراجعا في العلاقات بين واشنطن وهافانا ، بعد أن شهدت تحسنا تدريجيا في عام 2015.

وقال كاسترو ، في كلمة له أمام البرلمان الكوبي الليلة الماضية، إن التصريحات الصادرة عن الرئيس ترامب تمثل تراجعا في العلاقات الثنائية.. مضيفا أن الرئيس الأمريكي تجاهل التأييد العام الواسع لتحسن العلاقات بين البلدين.. مجددا تأكيده استعداده لمواصلة حوار محترم وللتفاوض بشأن القضايا الثنائية على أساس المساواة والاعتراف بسيادة واستقلال بلاده.

وأكد الرئيس الكوبي أن ” أي استراتيجية تهدف إلى تدمير الثورة في كوبا ، إما قسرا أو بالضغوط أو مسائل ماكرة أخرى، لن يكون مصيرها سوى الفشل”.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن الشهر الماضي أنه سيلغي الاتفاق الذي عقده الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مع كوبا وأعاد بموجبه العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين وأنهى عزلة /هافانا/ التي استمرت عدة عقود .. حيث وصف الرئيس الأمريكي هذا الاتفاق بأنه “رهيب ومضلل”، مهددا بإلغائه.

سبأ
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