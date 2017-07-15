محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية صنعاء ـ سبأ:

واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن طيران العدوان شن عشر غارات على مديرية المتون و ثلاث غارات على مديرية المصلوب بمحافظة الجوف .



وأشار إلى أن الطيران المعادي استهدف بغارتين مديرية نهم بمحافظة صنعاء ، وشن ثلاث غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة .



وذكر المصدر أن مناطق متفرقة من مديرية رازح بمحافظة صعدة تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي ، فيما شن طيران العدوان ثلاث غارات على موقع الطلعة بنجران .



سبأ [15/يوليو/2017]سبأ