[15/يوليو/2017]
صنعاء ـ سبأ:
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن طيران العدوان شن عشر غارات على مديرية المتون و ثلاث غارات على مديرية المصلوب بمحافظة الجوف .
وأشار إلى أن الطيران المعادي استهدف بغارتين مديرية نهم بمحافظة صنعاء ، وشن ثلاث غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة .
وذكر المصدر أن مناطق متفرقة من مديرية رازح بمحافظة صعدة تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي ، فيما شن طيران العدوان ثلاث غارات على موقع الطلعة بنجران .
سبأ