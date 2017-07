Meurtre d'un certain nombre des mercenaires de l'agression [15/يوليو/2017]

AL-JAWF, 15 Juillet (SABA)-Un certain nombre des mercenaires de l'Alliance saoudienne ennemi ont été tués lors de ciblage de l'armée et des forces populaires de leur véhicules militaires au district de Khab et d'Al-Cha'af.



Une source militaire a indiqué à SABA, que l'artillerie de l'armée et des comités populaires a également ciblé des rassemblements des mercenaires dans la zone d'Al-Khalifin, faisnat des pertes parmi leurs rangs.



La source a ajouté que l'armée et les forces populaires ont détruit un véhicule militaire appartenant aux mercenaires au district d'Ousilan au gouvernorat de Shabawa.



AM



SABA