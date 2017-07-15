محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل وزارة التربية تتفقد سير اختبارات الشهادة الأساسية بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ:

تفقدت وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع تعليم الفتاة الدكتورة إشراق الحكيمي اليوم سير اختبارات الشهادة الأساسية في عدد من المراكز الامتحانية بأمانة العاصمة.



واستمعت وكيل الوزارة خلال زيارتها لمركزي شهداء السبعين و جويرية بنت الحارث بمديرية السبعين إلى شرح موجز من القائمين على المركزين حول الجهود المبذولة لتوفير الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات.



و أكدت الدكتورة الحكيمي أهمية تضافر الجهود لضمان انجاح الامتحانات ، منوهة بمستوى الانضباط الذي لمسته في المركزين .



ودعت أولياء الأمور إلى تهيئة الأجواء وتخفيف الضغوط النفسية عن أبنائهم بما يمكنهم من استذكار ومراجعة دروسهم لحصد الدرجات العليا

سبأ [15/يوليو/2017]سبأ