عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع ثلاثة أشخاص في حريق ببرج سكني بولاية /هاواي/ الأمريكية واشنطن – سبأ:

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون جراء حريق كبير اندلع في برج سكني بمدينة /هونولولو/ بولاية /هاواي/ الأمريكية.



وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن حريقا شب الليلة الماضية في الطابق الـ26 بمبنى /ماركو بولو/ المكون من 36 طابقا بمدينة /هونولولو/ ، مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين، نقل اثنان منهم إلى المستشفى، أحدهما حالته خطيرة.



وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في مدينة /هونولولو/ ديفيد جينكينز إنه تم إخلاء المبنى .. مشيرا إلى أنه ربما يكون هناك أشخاص مازالوا محاصرين داخله.



ومن جانبه، أكد رئيس إدارة الإطفاء بالمدينة مانويل نيفيس أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم جراء الحريق ، حيث لم يتسن حتى الآن معرفة أسباب الحريق.

سبأ [15/يوليو/2017]سبأ