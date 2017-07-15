عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ماليزيا: “حطام سيشل” لا يعود إلى طائرتنا المفقودة كوالالمبور – سبأ :

افاد مسؤول ماليزي أن قطعتي الحطام اللتين عثر عليهما في سيشيل ليستا لرحلة الخطوط الجوية الماليزية المفقودة منذ عام 2014.



وقال رئيس هيئة الطيران المدني أزهر الدين عبد الرحمن في بيان إن المحققين قاموا بتحليل صور الحطام وتأكدوا أنها ليست تابعة للطائرة بوينغ 777 أو محرك رولز رويس، وهو النوع المستخدم في طائرة تلك الرحلة المفقودة رقم 370.



وانجرفت قطع عديدة من الحطام إلى شواطئ المحيط الهندي منذ أن اختفت الطائرة يوم 8 آذار 2014، أثناء توجهها من كوالالمبور إلى بيجين وعلى متنها 239 شخصا.



وأوقفت ماليزيا وأستراليا والصين عملية بحث استمرت نحو ثلاثة أعوام في جنوب المحيط الهندي يوم 17 كانون الثاني الماضي بعدما فشلت في العثور على أي أثر للطائرة.

سبأ [15/يوليو/2017]سبأ