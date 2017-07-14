وزيرا المالية والنقل يتفقدان سير العمل بميناء وجمرك الصليف بالحديدة [15/يوليو/2017] الحديدة - سبأ:

تفقد وزير المالية الدكتور صالح شعبان ووزير النقل اللواء الركن زكريا الشامي اليوم، سير العمل في ميناء وجمرك ميناء الصليف بمحافظة الحديدة.



وعقد الوزيران خلال زيارتهما التفقدية لقاءا ضم نائب رئيس مؤسسة مواني البحر الأحمر يحيى شرف الدين ومدير عام ميناء الصليف أفندي خير الله ومدير جمرك ميناء الصليف سليم الحضرمي ومدير منشأة رأس عيسى النفطية نبيل المطهر ومسؤولي الإدارات المختصة، استعرضا خلاله الوضع الذي يمر به الوطن جراء العدوان والحصار وضرورة تضافر الجهود لخدمة الوطن.



واستمعا من المختصين في ميناء الصليف والجمرك ومنشأة رأس عيسى إلى الصعوبات التي تواجه سير العمل والحلول لتجاوز تلك الصعوبات بما يضمن استمرار العمل بصورة طبيعية.



وأكد وزيرا المالية والنقل على أهمية مضاعفة الجهود في تحصيل وتنمية الموارد الجمركية والضريبية وغيرها من الإيرادات والرسوم السيادية، بما يكفل رفد الخزينة العامة للدولة لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة.



وشددا على إيلاء هذا الجانب أولوية خاصة من خلال اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات القانونية والكفية بسرعة وانسيابية التحصيل والتوريدات لمختلف الإيرادات إلى طرف البنك المركزي اليمني إعمالا للقوانين المالية المعمول بها.



وأكد الوزيران على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات العاملة في الميناء وتعزيز الثقة لدى مستخدمي الميناء في إدخال بضائعهم عبر الميناء من خلال تقديم التسهيلات القانونية لهم وعدم إتاحة المجال لأي تهاون أو تلاعب أو تحايل قد يؤثر على سير الأداء ويخل بإداء الحكومة في تطوير وتنمية موارد الدولية المالية.



ووجه وزير المالية ووزير النقل الجهات العاملة في ميناء الصليف ومنشأة رأس عيسى بإعداد آلية عمل مشتركة تكفل التعاون والتنسيق المستمر وبما يمكنها من القيام بعملها على الوجه المطلوب ويخدم المصلحة العامة وينمي الإيرادات ويحقق طموحات الحكومة في رفد الخزينة العامة للدولة.

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