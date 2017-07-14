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مسيرة جماهيرية بالحديدة تندد بمنع العدوان سفينة المازوت من الوصول إلى الميناء
[14/يوليو/2017] الحديدة - سبأ:


نظم أبناء محافظة الحديدة مساء اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة للتنديد بمنع قوى العدوان السعودي الأمريكي سفينة المازوت (فريو) الخاصة بتشغيل الكهرباء من الوصول إلى ميناء الحديدة.

ورفع المشاركون اللافتات ورددوا الشعارات التي عربت عن إدانتهم ورفضهم لما تقوم به قوى العدوان من انتهاكات بحق الشعب اليمني ومحافظة الحديدة على وجه الخصوص من خلال منع سفينة المازوت الخاصة بكهرباء المحافظة من الوصول وحرمان الحديدة من التيار الكهربائي.

وأكد أبناء المحافظة على ضرورة سرعة الإفراج عن سفينة المازوت المخصصة لتشغيل كهرباء الحديدة والسماح لها للوصول إلى الميناء.

وطالب بيان الصادر عن المسيرة المنظمات الدولية بوضع حد لانتهاكات تحالف العدوان التي تتنافى مع كل الأعراف والمواثيق والقانون الدولي الإنساني والعمل على إيقاف هذا العدوان الغاشم.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤلياتهم في دفع مرتبات الموظفين والالتزام بتعهداتهم.. مؤكدا أن الاستسلام غير وارد لدى الشعبي اليمني.

وحيا أبناء الحديدة، الشعب اليمني الصامد طيلة هذه الفترة والتي زادت من تماسك وترابط أبناء الوطن الواحد.

والقيت في المسيرة كلمات عن قيادة المحافظة ألقاها وكيل أول المحافظة محمد عياش قحيم وعن أبناء الحديدة وكيل المحافظة علي احمد قشر وعن المشائخ عبدالله حسن خيرات وعن منظمي المسيرة نائب مدير مكتب الأوقاف فيصل الهطفي، نددت باستمرار الحصار ومنع تحالف العدوان لسفينة المازوت الخاصة بكهرباء المحافظة.

وأشادت بالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة قوى الغزو والاحتلال في مختلف الجبهات.

وشددت الكلمات على تعزيز التلاحم وتوحيد الصف والعمل على مواجهة العدوان الذي يمعن في تنويع أساليب عدوانه الهمجي على اليمن.

سبأ
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