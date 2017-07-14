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آخر تحديث: الجمعة، 14 - يوليو - 2017 الساعة 08:41:32م
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لجنة شؤون الأسرى: خمس عمليات تبادل معلقة بسبب تعنت العدوان
[14/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
قال مصدر مسؤول في اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى "إن خمس عمليات تبادل أسرى من الطرفين معلقة بسبب تعنت دول العدوان".

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن خمس عمليات تبادل لعدد 70 أسير من الطرفين معلقة تنتظر توقيع الضابط السعودي للموافقة عليها، بعد أن تم التوافق عليها مع بعض الفصائل التابعة للعدوان في مأرب والجوف قبل أسبوعين.

وأكد المصدر أن دول العدوان هي المتحكمة في شؤون مرتزقتها والعائق الأكبر أمام عمليات التبادل للأسرى.
سبأ
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