مصرع عدد من مرتزقة العدوان وتدمير آليتين لهم بالجوف وشبوة [14/يوليو/2017] الجوف - سبأ:

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم اليوم بإستهداف الجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية لهم بمديرية خب والشعف بالجوف.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم تدمير آلية عسكرية لمرتزقة العدوان ومصرع طاقمها بمنطقة الصبرين بمديرية خب والشعف.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات المرتزقة بمنطقة الخليفين، محققة إصابات مباشرة في صفوفهم.



وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية دمروا آلية عسكرية لمرتزقة العدوان بمنطقة الساق بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

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