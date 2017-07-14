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آخر تحديث: الجمعة، 14 - يوليو - 2017 الساعة 07:37:41م
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الاحتلال الإسرائيلي يقرر إبقاء المسجد الأقصى مغلقاً حتى يوم الأحد
[14/يوليو/2017] القدس المحتلة – سبأ:
أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة عزمها ابقاء المسجد الأقصى مغلقاً حتى يوم الأحد تطبيقاً لقرار صادر عن مكتب رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، وذلك بعدما منع جيش الاحتلال اقامة صلاة الجمعة في المسجد لاول مره منذ العام 1969م.

وذكرت وسائل اعلام فلسطينية ان رئيس وزراء الكيان الصهيوني امر شرطة الاحتلال بتعزيز الإجراءات الأمنية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

كما قرر نتنياهو بتفكيك مجالس العزاء التي أقامتها عائلات الفلسطينيين الشهداء الثلاثة الذي سقطوا اليوم برصاص جيش الاحتلال .

ويأتي ذلك في اعقاب إستشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال بزعم مهاجمتهم جنود دوريته قرب باب الاسباط بالقدس المحتلة.
سبأ
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