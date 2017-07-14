روسيا تعلن عزمها طرد دبلوماسيين من السفارة الامريكية في موسكو [14/يوليو/2017] موسكو – سبأ:

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة اعتزامها طرد دبلوماسيين أمريكيين من موسكو ليكون عدد موظفي السفارة الأمريكية متكافئاً مع عدد موظفي السفارة الروسية في واشنطن، وذلك رداً على حجز ممتلكات روسيا في الولايات المتحدة.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي اليوم إن الحكومة الروسية ستضطر إلى اتخاذ إجراءات مقابلة في حال عدم تغير الوضع بهذا الخصوص.



وأوضحت المتحدثة ان "عدد موظفي السفارة الأمريكية في موسكو يتجاوز بشكل كبير عدد موظفي سفارتنا في واشنطن".



وتابعت "وبالتالي فإن أحد السيناريوهات التي تطرح نفسها إلى جانب ترحيل (دبلوماسيين) أمريكيين بشكل مماثل، هو تحقيق التعادل في عدد موظفي (السفارتين في البلدين)" .. مشيرة إلى أن "هناك العديد من موظفي (سي اي ايه) في السفارة الأمريكية في موسكو".



وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن موسكو مستعدة كذلك للرد بشكل مماثل في مجال الممتلكات الأمريكية في روسيا .. مذكّرة بأن البعثة الدبلوماسية الأمريكية تملك قطعتين من الأرض في العاصمة الروسية.



وقالت زاخاروفا إن الجانب الروسي انتظر لفترة طويلة لكي يسمح للإدارة الأمريكية ببدء معالجة قضية الممتلكات الدبلوماسية الروسية المحجوزة، إلا أن موسكو لا ترى حتى الآن أي تطورات إيجابية بهذا الشأن .. محذرة من أن موسكو ستضطر إلى القيام بخطوات مقابلة لأن "الوقت على وشك الانتهاء".

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