ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 14 - يوليو - 2017 الساعة 07:37:41م
الرئيس الصماد يزور جزيرة كمران
زار الاخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم جزيرة كمران بمحافظة الحديدة يرافقه وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة الاركان العامة اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري.
استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة
استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل باحات المسجد الاقصى بالقدس المحتلة.
أسعار النفط ترتفع بدعم من نمو الطلب الصيني
ارتفعت أسعار النفط 1.3 % بعدما طغى ارتفاع الطلب الصيني على تقرير سلبي من وكالة الطاقة الدولية يظهر زيادة إنتاج مصدري أوبك الرئيسيين.
مواجهات قوية للثلاثة الكبار في ربع نهائي ويمبلدون
يسعى كل من روجر فيدرر وآندي موراي ونوفاك جوكوفيتش إلى تأكيد مؤهلاتهم للمنافسة على اللقب في دور الثمانية من بطولة ويمبلدون للتنس.
آخر الأخبار:
الاحتلال الإسرائيلي يقرر إبقاء المسجد الأقصى مغلقاً حتى يوم الأحد
قصف مدفعي يستهدف تجمعا لمرتزقة الجيش السعودي بميدي
روسيا تعلن عزمها طرد دبلوماسيين من السفارة الامريكية في موسكو
الأرصاد ينبه المواطنين وسائقي المركبات من انخفاض الرؤية وتدفق السيول
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الأرصاد ينبه المواطنين وسائقي المركبات من انخفاض الرؤية وتدفق السيول
[14/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
نبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين وسائقي المركبات في المنحدرات الجبلية والهضاب الداخلية بأخذ الحيطة من تدفق السيول والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار.

كما نبه المركز الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية وخليج عدن من إضراب البحر وارتفاع الموج.

وتوقع المركز في نشرته اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن يكون الطقس بالمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية غائم جزئيا يتحول تدريجيا إلى غائم بسبب تشكل السحب الركامية الكثيفة والتي من المحتمل أن يرافقها هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الغربية مع إمكانية امتدادها شرقا إلى أجزاء من الهضاب الداخلية.

فيما تكون الأجواء بالمناطق الصحراوية حارة بوجه عام مع احتمال تشكل السحب الركامية الممطرة على أجزاء من محافظتي شبوة وحضرموت.

وأشار المركز إلى أن الأجواء بالمناطق الساحلية ستكون غائمة جزئيا وحارة ورطبة إجمالا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والرياح جنوبية غربية على السواحل الشرقية والجنوبية تتراوح سرعتها من 12 إلى 24 عقدة، فيما تكون شمالية غربية على الساحل الغربي وباب المندب تتراوح ما بين 10 إلى 18 عقدة مثيرة للرمال وتنخفض تبعا لذلك الرؤية الأفقية.

وبحسب النشرة فإن الأجواء بأرخبيل سقطرى ستكون صحوة إلى غائمة جزئيا إجمالا والرياح موسمية جنوبية غربية نشطة السرعة تتراوح بين 25 إلى 34 عقدة.
سبأ
  المزيد من (محلي)
قصف مدفعي يستهدف تجمعا لمرتزقة الجيش السعودي بميدي
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية نهم
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في عملية عسكرية بمنطقة الكدحة بتعز
التربية تنفي ما تناقلته بعض المواقع من إختلالات مواكبة لسير العملية الإمتحانية
يوم توعوي حول الكوليرا بعزلة الوسط بمديرية المحويت
تمديد المخيم الـ 14 لمعالجة الكوليرا بمستشفى الروضة حتى نهاية الأسبوع القادم
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي سكرتير لجنة شؤون الأحزاب في وفاة والده
إستفادة أكثر من 95 ألف مواطن من خدمات مستشفى 22 مايو بضلاع همدان
التعليم العالي تعلن فتح باب القبول والتسجيل لأوائل الجمهورية في الجامعات
مجلس التلاحم القبلي بالجوف ينعي الشيخ محمد مبارك بن غرزة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية نهم
[14/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن 17 غارة على مناطق متعددة بصعدة
[13/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مقبنة وذباب بتعز
[13/يوليو/2017]
العدوان السعودي يواصل حصد أرواح أطفال اليمن
[13/يوليو/2017]
وقفة لأبناء وقبائل مديريتي السدة والنادرة للتنديد بإستمرار العدوان
[12/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by