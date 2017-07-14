الأرصاد ينبه المواطنين وسائقي المركبات من انخفاض الرؤية وتدفق السيول [14/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

نبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين وسائقي المركبات في المنحدرات الجبلية والهضاب الداخلية بأخذ الحيطة من تدفق السيول والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار.



كما نبه المركز الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية وخليج عدن من إضراب البحر وارتفاع الموج.



وتوقع المركز في نشرته اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن يكون الطقس بالمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية غائم جزئيا يتحول تدريجيا إلى غائم بسبب تشكل السحب الركامية الكثيفة والتي من المحتمل أن يرافقها هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الغربية مع إمكانية امتدادها شرقا إلى أجزاء من الهضاب الداخلية.



فيما تكون الأجواء بالمناطق الصحراوية حارة بوجه عام مع احتمال تشكل السحب الركامية الممطرة على أجزاء من محافظتي شبوة وحضرموت.



وأشار المركز إلى أن الأجواء بالمناطق الساحلية ستكون غائمة جزئيا وحارة ورطبة إجمالا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والرياح جنوبية غربية على السواحل الشرقية والجنوبية تتراوح سرعتها من 12 إلى 24 عقدة، فيما تكون شمالية غربية على الساحل الغربي وباب المندب تتراوح ما بين 10 إلى 18 عقدة مثيرة للرمال وتنخفض تبعا لذلك الرؤية الأفقية.



وبحسب النشرة فإن الأجواء بأرخبيل سقطرى ستكون صحوة إلى غائمة جزئيا إجمالا والرياح موسمية جنوبية غربية نشطة السرعة تتراوح بين 25 إلى 34 عقدة.

سبأ