اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تراجع مبيعات التجزئة الأمريكية في يونيو للشهر الثاني على التوالي واشنطن – سبأ :

أظهرت بيانات رسمية تراجع مبيعات التجزئة الأمريكية في يونيو الماضي للشهر الثاني على التوالي.



وذكرت وزارة التجارة الأمريكية في بيانات لها اليوم الجمعة إن مبيعات التجزئة انخفضت 0.2 بالمائة الشهر الماضي تحت وطأة تراجع مبيعات محطات الوقود ومتاجر الملابس و المطاعم.



وأشارت البيانات الى ان مبيعات التجزئة زادت 2.8 بالمائة على أساس سنوي في يونيوالماضي.



وباستبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية تكون مبيعات التجزئة قد انخفضت 0.1 بالمائة الشهر الماضي بعد استقرارها دون تغير في مايو.

سبأ [14/يوليو/2017]سبأ