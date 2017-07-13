ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 14 - يوليو - 2017 الساعة 06:24:14م
الرئيس الصماد يزور جزيرة كمران
زار الاخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم جزيرة كمران بمحافظة الحديدة يرافقه وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة الاركان العامة اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري.
استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة
استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل باحات المسجد الاقصى بالقدس المحتلة.
أسعار النفط ترتفع بدعم من نمو الطلب الصيني
ارتفعت أسعار النفط 1.3 % بعدما طغى ارتفاع الطلب الصيني على تقرير سلبي من وكالة الطاقة الدولية يظهر زيادة إنتاج مصدري أوبك الرئيسيين.
مواجهات قوية للثلاثة الكبار في ربع نهائي ويمبلدون
يسعى كل من روجر فيدرر وآندي موراي ونوفاك جوكوفيتش إلى تأكيد مؤهلاتهم للمنافسة على اللقب في دور الثمانية من بطولة ويمبلدون للتنس.
آخر الأخبار:
تراجع مبيعات التجزئة الأمريكية في يونيو للشهر الثاني على التوالي
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في عملية عسكرية بمنطقة الكدحة بتعز
خطيب المسجد الأقصى يستنكر إلغاء الاحتلال الإسرائيلي إقامة الصلاة في المسجد
التربية تنفي ما تناقلته بعض المواقع من إختلالات مواكبة لسير العملية الإمتحانية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
خطيب المسجد الأقصى يستنكر إلغاء الاحتلال الإسرائيلي إقامة الصلاة في المسجد
[14/يوليو/2017]
القدس المحتلة – سبأ :
إستنكر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري إلغاء شرطة الاحتلال الإسرائيلي إقامة خطبة وصلاة اليوم الجمعة في المسجد وذلك لأول مرة منذ عام 1969م وذلك في اعقاب إستشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال بزعم مهاجمتهم جنود دوريته قرب باب الاسباط بالقدس المحتلة.

وقال الشيخ صبري في اتصال نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) "نستنكر بشدة إغلاق شرطة الاحتلال المسجد الأقصى المبارك وإلغاء إقامة خطبة وصلاة الجمعة لهذا اليوم وحرمان مئات الآلاف من المسلمين من الصلاة في المسجد".

وأكد خطيب الاقصى "ما حصل تبرير للاحتلال لوضع يده على الأقصى، واتخاذ إجراءات عدوانية إضافية بحقه".

وذكر صبري، أن آخر مرة لم تقم فيها خطبة وصلاة الجمعة في المسجد الأقصى كان في أغسطس عام 1969م على أثر الحريق الذي اضرمه متشدد يهودي في أجزاء منه.

وطالب خطيب المسجد الأقصى، بإلغاء الإجراءات الإسرائيلية ضد المسجد من إغلاق وإلغاء للصلاة فيه.

ويأتي ذلك بعدما حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية .

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
وصول 1400 مهاجر الى إيطاليا بعد انتشالهم جنوب البحر الابيض المتوسط
كوريا الشمالية تؤكد عزمها إتخاذ "إجراءات موازية" على أي عقوبات دولية جديدة
ارتفاع عدد قتلى الفيضانات بشمال شرق الهند إلى 83
مقتل خمسة رجال شرطة في هجوم لمسلحين غرب القاهرة
منظمة الهجرة الدولية: مقتل أكثر من 3 آلاف مهاجر معظمهم غرق في المتوسط
روسيا تدعو لبذل الجهود لتحقيق وتعزيز استقرار الوضع في سورية
جلسة محادثات جديدة بين الوفد السوري ودي ميستورا في جنيف قبل ظهر اليوم
توتر شديد بالقدس وحظر الصلاة بالأقصى لأول مرة منذ عام 69
كوريا الجنوبية تطور رادار دفاع جوي لاكتشاف طائرات كورية شمالية بدون طيار
استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 17 غارة على مناطق متعددة بصعدة
[13/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مقبنة وذباب بتعز
[13/يوليو/2017]
العدوان السعودي يواصل حصد أرواح أطفال اليمن
[13/يوليو/2017]
وقفة لأبناء وقبائل مديريتي السدة والنادرة للتنديد بإستمرار العدوان
[12/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن 20 غارة على مديريتي حرض وميدي بحجة
[12/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by