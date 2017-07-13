عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل خطيب المسجد الأقصى يستنكر إلغاء الاحتلال الإسرائيلي إقامة الصلاة في المسجد القدس المحتلة – سبأ :

إستنكر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري إلغاء شرطة الاحتلال الإسرائيلي إقامة خطبة وصلاة اليوم الجمعة في المسجد وذلك لأول مرة منذ عام 1969م وذلك في اعقاب إستشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال بزعم مهاجمتهم جنود دوريته قرب باب الاسباط بالقدس المحتلة.



وقال الشيخ صبري في اتصال نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) "نستنكر بشدة إغلاق شرطة الاحتلال المسجد الأقصى المبارك وإلغاء إقامة خطبة وصلاة الجمعة لهذا اليوم وحرمان مئات الآلاف من المسلمين من الصلاة في المسجد".



وأكد خطيب الاقصى "ما حصل تبرير للاحتلال لوضع يده على الأقصى، واتخاذ إجراءات عدوانية إضافية بحقه".



وذكر صبري، أن آخر مرة لم تقم فيها خطبة وصلاة الجمعة في المسجد الأقصى كان في أغسطس عام 1969م على أثر الحريق الذي اضرمه متشدد يهودي في أجزاء منه.



وطالب خطيب المسجد الأقصى، بإلغاء الإجراءات الإسرائيلية ضد المسجد من إغلاق وإلغاء للصلاة فيه.



ويأتي ذلك بعدما حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية .

سبأ [14/يوليو/2017]سبأ