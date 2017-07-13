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التربية تنفي ما تناقلته بعض المواقع من إختلالات مواكبة لسير العملية الإمتحانية
[14/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
 نفت وزارة التربية والتعليم ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات في التواصل الإجتماعي حول وجود إختلالات مواكبة لسير إختبارات الشهادة العامة " أساسي، ثانوي " .

وأكد عضو اللجنة العليا للإختبارات إسماعيل زيدان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ما تناقلته تلك المواقع من أخبار وصور مفبركة ما هي إلا محض إفتراء ولا أساس لها من الصحة .

وأهاب بالجميع تحري الدقة والمصداقية والإبتعاد عن الدعايات المغرضة التي تهدف إرباك المشهد التربوي وإضعاف الجهود المبذولة لإنجاح العملية الإمتحانية بإعتبارها مسؤولية وطنية سيما في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار.

وأشار زيدان إلى وجود لجان إشراف ميدانية مركزية ومحلية على مستوى المديريات والمحافظات تعمل على مراقبة سير الإختبارات ورصد أي إختلالات قد تواكبها ورفع تقارير يومية للجنة العليا للإختبارات لإتخاذ الإجراءات والمعالجات القانونية اللازمة في أسرع وقت حرصا على إنجاح العملية الإمتحانية ومستقبل الطلاب.

ودعا إلى تضافر الجهود والتفاعل الإيجابي من خلال الإبلاغ بشكل رسمي بإسم المركز ومقدم البلاغ عن أي إختلالات قد تظهر في أي مركز إمتحاني ليتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضمان تصحيح تلك الإختلالات إن وجدت بعيدا عن الإنجرار وراء الإشاعات المغرضة.

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