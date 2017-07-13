[14/يوليو/2017]
المحويت - سبأ:
نفذت جمعية الهلال الأحمر اليمني فرع المحويت يوم توعوي حول مخاطر الكوليرا والإسهالات المائية وكيفية الوقاية منه بقريتي المعاينة ونعمان بعزلة الوسط مديرية المحويت.
إستهدفت الجلسات التوعوية عدد من المواطنين والقيادات المجتمعية والشباب والنساء والفتيات بالمنطقة وتعريفهم بأعراض الإصابة بالكوليرا والإسهالات المائية وطرق الوقاية منه.
وتضمنت المحاضرات والجلسات التوعوية التعريف بكيفية التعامل مع المصاب بالإسهالات المائية " الكوليرا"، وشرح كيفية تحضير محلول الأرواء بالمنازل .
وفي الجلسات التوعوية أشار رئيس الجمعية مرشد العليي إلى دور المجتمع في كيفية الوقاية من وباء الكوليرا من خلال التوعية بالنظافة العامة وتعقيم المياه وردم البؤر المكشوفة .
عقب ذلك قام فريق التوعية بزيارة الوحدة الصحية بقرية نعمان وزاوية الأرواء لمعالجة الإسهالات واطلع الفريق على خدمات الوحدة الصحية.
سبأ