الرئيس الصماد يزور جزيرة كمران زار الاخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم جزيرة كمران بمحافظة الحديدة يرافقه وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة الاركان العامة اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري. استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل باحات المسجد الاقصى بالقدس المحتلة. أسعار النفط ترتفع بدعم من نمو الطلب الصيني ارتفعت أسعار النفط 1.3 % بعدما طغى ارتفاع الطلب الصيني على تقرير سلبي من وكالة الطاقة الدولية يظهر زيادة إنتاج مصدري أوبك الرئيسيين. مواجهات قوية للثلاثة الكبار في ربع نهائي ويمبلدون يسعى كل من روجر فيدرر وآندي موراي ونوفاك جوكوفيتش إلى تأكيد مؤهلاتهم للمنافسة على اللقب في دور الثمانية من بطولة ويمبلدون للتنس.