محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تمديد المخيم الـ 14 لمعالجة الكوليرا بمستشفى الروضة حتى نهاية الأسبوع القادم صنعاء - سبأ:

أعلنت جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة عن تمديد فترة المخيم الـ 14 المجاني لمعالجة مرضى الإسهالات المائية الحادة ومنها الكوليرا ودراسة أسبابه بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة حتى نهاية الأسبوع القادم .



ويهدف المخيم الذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع قطاع التخطيط بوزارة الصحة وقطاع الخدمات بأمانة العاصمة الذي يقام بمستشفى الروضة بأمانة العاصمة بمشاركة استشاريين في مجال الباطنية العامة ومعالجة الأمراض المعدية، إلى استقبال ومعالجة المرضى وصرف الأدوية الخاصة بالإسهالات مجانا.



كما يتضمن المخيم حملة توعوية على مستوى مديرية بني الحارث للتوعية بكيفية الوقاية من الإسهالات المائية الحادة ومنها الكوليرا والحد من انتشارها، إلى جانب فحص الآبار ومصادر المياه في المديرية بالتعاون مع المؤسسة المحلية للمياه بالأمانة.. بالإضافة إلى عمل دراسة بحثية ميدانية علمية لتحديد أسباب الإسهالات المائية الحادة ومنها الكوليرا ومصادره .



وأكد وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط الدكتور نشوان العطاب إلى أن تمديد المخيم نتيجة الحاجة الشديدة للمنطقة للمخيم وكثافة الحالات المشتبه إصابتها بالكوليرا بالإضافة إلى معالجة أسباب انتشار الكوليرا من الجهات المختصة واستكمال الدراسة بعدد أكبر من الحالات، فضلا عن توفر الأدوية الخاصة بالكوليرا بالمخيم .



وأشار الدكتور العطاب إلى أن إحصائيات الأسبوع الأول للمخيم تشير إلى أنه استقبل 261 حالة، فيما تم عمل 241 فحص مختبري مجاني وصرف 348 وصفة مجانية ، بالإضافة إلى الحالات التي احتاجت إلى الرقود.. مشيرا إلى أن هناك حالات تم صرف لها أكثر من وصفة علاجية لاحتياجهم لذلك خاصة حالات الرقود .

سبأ [14/يوليو/2017]سبأ