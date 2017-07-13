ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 14 - يوليو - 2017 الساعة 06:24:14م
الرئيس الصماد يزور جزيرة كمران
زار الاخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم جزيرة كمران بمحافظة الحديدة يرافقه وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة الاركان العامة اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري.
استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة
استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل باحات المسجد الاقصى بالقدس المحتلة.
أسعار النفط ترتفع بدعم من نمو الطلب الصيني
ارتفعت أسعار النفط 1.3 % بعدما طغى ارتفاع الطلب الصيني على تقرير سلبي من وكالة الطاقة الدولية يظهر زيادة إنتاج مصدري أوبك الرئيسيين.
مواجهات قوية للثلاثة الكبار في ربع نهائي ويمبلدون
يسعى كل من روجر فيدرر وآندي موراي ونوفاك جوكوفيتش إلى تأكيد مؤهلاتهم للمنافسة على اللقب في دور الثمانية من بطولة ويمبلدون للتنس.
آخر الأخبار:
تراجع مبيعات التجزئة الأمريكية في يونيو للشهر الثاني على التوالي
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في عملية عسكرية بمنطقة الكدحة بتعز
خطيب المسجد الأقصى يستنكر إلغاء الاحتلال الإسرائيلي إقامة الصلاة في المسجد
التربية تنفي ما تناقلته بعض المواقع من إختلالات مواكبة لسير العملية الإمتحانية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تمديد المخيم الـ 14 لمعالجة الكوليرا بمستشفى الروضة حتى نهاية الأسبوع القادم
[14/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
 أعلنت جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة عن تمديد فترة المخيم الـ 14 المجاني لمعالجة مرضى الإسهالات المائية الحادة ومنها الكوليرا ودراسة أسبابه بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة حتى نهاية الأسبوع القادم .

ويهدف المخيم الذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع قطاع التخطيط بوزارة الصحة وقطاع الخدمات بأمانة العاصمة الذي يقام بمستشفى الروضة بأمانة العاصمة بمشاركة استشاريين في مجال الباطنية العامة ومعالجة الأمراض المعدية، إلى استقبال ومعالجة المرضى وصرف الأدوية الخاصة بالإسهالات مجانا.

كما يتضمن المخيم حملة توعوية على مستوى مديرية بني الحارث للتوعية بكيفية الوقاية من الإسهالات المائية الحادة ومنها الكوليرا والحد من انتشارها، إلى جانب فحص الآبار ومصادر المياه في المديرية بالتعاون مع المؤسسة المحلية للمياه بالأمانة.. بالإضافة إلى عمل دراسة بحثية ميدانية علمية لتحديد أسباب الإسهالات المائية الحادة ومنها الكوليرا ومصادره .

وأكد وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط الدكتور نشوان العطاب إلى أن تمديد المخيم نتيجة الحاجة الشديدة للمنطقة للمخيم وكثافة الحالات المشتبه إصابتها بالكوليرا بالإضافة إلى معالجة أسباب انتشار الكوليرا من الجهات المختصة واستكمال الدراسة بعدد أكبر من الحالات، فضلا عن توفر الأدوية الخاصة بالكوليرا بالمخيم .

وأشار الدكتور العطاب إلى أن إحصائيات الأسبوع الأول للمخيم تشير إلى أنه استقبل 261 حالة، فيما تم عمل 241 فحص مختبري مجاني وصرف 348 وصفة مجانية ، بالإضافة إلى الحالات التي احتاجت إلى الرقود.. مشيرا إلى أن هناك حالات تم صرف لها أكثر من وصفة علاجية لاحتياجهم لذلك خاصة حالات الرقود .

سبأ
  المزيد من (محلي)
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في عملية عسكرية بمنطقة الكدحة بتعز
التربية تنفي ما تناقلته بعض المواقع من إختلالات مواكبة لسير العملية الإمتحانية
يوم توعوي حول الكوليرا بعزلة الوسط بمديرية المحويت
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي سكرتير لجنة شؤون الأحزاب في وفاة والده
إستفادة أكثر من 95 ألف مواطن من خدمات مستشفى 22 مايو بضلاع همدان
التعليم العالي تعلن فتح باب القبول والتسجيل لأوائل الجمهورية في الجامعات
مجلس التلاحم القبلي بالجوف ينعي الشيخ محمد مبارك بن غرزة
وزارة الصحة : تأجيل حملة لقاح الكوليرا لأسباب علمية
وزارة حقوق الإنسان تعبر عن قلقها من إستمرار إهدار حقوق الإنسان بالمحافظات الجنوبية
تدشين العمل في 10 زوايا لمعالجة الكوليرا بمديرية همدان

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 17 غارة على مناطق متعددة بصعدة
[13/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مقبنة وذباب بتعز
[13/يوليو/2017]
العدوان السعودي يواصل حصد أرواح أطفال اليمن
[13/يوليو/2017]
وقفة لأبناء وقبائل مديريتي السدة والنادرة للتنديد بإستمرار العدوان
[12/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن 20 غارة على مديريتي حرض وميدي بحجة
[12/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by