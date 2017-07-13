محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي سكرتير لجنة شؤون الأحزاب في وفاة والده صنعاء - سبأ:

بعث نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة للأخ بجاش سعيد قائد المخلافي سكرتير لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في وفاة والده .. جاء فيها :



الأخ بجاش سعيد قائد المخلافي وإخوانه .. وكافة أولاد وأسرة الفقيد ..



بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم الحاج سعيد قائد المخلافي الذي إختاره الله إلى جواره بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء من أجل الوطن والمجتمع .. حيث كان رحمه الله تعالى من المتفردين بين أقرانه وأبناء جيله متسماً بالتواضع والتفاني في خدمة وطنه والآخرين وممن أسهم في خدمة المجتمع.



تغمد الله الفقيد الراحل بواسع رحمته وألهمكم وكافة الأسرة ومحبيه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبأ [14/يوليو/2017]سبأ