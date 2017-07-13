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آخر تحديث: الجمعة، 14 - يوليو - 2017 الساعة 06:24:14م
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  عربي ودولي
وصول 1400 مهاجر الى إيطاليا بعد انتشالهم جنوب البحر الابيض المتوسط
[14/يوليو/2017]
كاتانيا (إيطاليا) – سبأ :
 وصل أكثر من 1400 مهاجر الى إيطاليا اليوم الجمعة ضمن أكثر من 4400 من المقرر وصولهم الى الشواطئ الايطالية اليوم بعد أن انتشلتهم سفن إنقاذ هذا الأسبوع في جنوب البحر الابيض المتوسط.

وذكرت وزارة الداخلية الايطالية أنه حتى 13 يوليو الجاري وصل 86 ألف و123 مهاجر إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام بزيادة قدرها 10 في المائة عن الفترة ذاتها من 2016م.

ويأتي وصول هذه الدفعة من المهاجرين فيما وضعت الحكومة الإيطالية التي تسعى للحد من تدفق المهاجرين على أراضيها مسودة قواعد سلوك للمنظمات غير الحكومية التي تعمل في البحر المتوسط.

من جانبها قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين كارلوتا سامي في تصريح صحفي "ببساطة في إيطاليا نحن بحاجة للتضامن من باقي الاتحاد الأوروبي".

واضافت انه "في ليبيا نحتاج لمزيد من الاستقرار لكننا نحتاج أيضاً في جميع أنحاء أفريقيا لمزيد من الاستثمارات بهدف مساعدة الناس هناك".

سبأ
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