عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كوريا الشمالية تؤكد عزمها إتخاذ "إجراءات موازية" على أي عقوبات دولية جديدة سول – سبأ :

أكدت كوريا الشمالية اليوم الجمعة إنها ستتخذ ما اسمته "إجراءات موازية" إذا ما تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً يفرض المزيد من العقوبات عليها رداً على اختبارها صاروخاً باليستياً عابر للقارات الأسبوع الماضي.



وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن اختبار الصاروخ الباليستي هو ممارسة للحق الشرعي في الدفاع عن النفس ضد أي تهديد نووي من الولايات المتحدة.



ويأتي ذلك في الوقت الذي تحاول الولايات المتحدة إقناع كل من الصين وروسيا بتبني مشروع قرار جديد في مجلس الأمن لفرض عقوبات أكثر صرامة على كوريا الشمالية في أعقاب أحدث تجاربها الصاروخية.

سبأ [14/يوليو/2017]سبأ