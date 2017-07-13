ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 14 - يوليو - 2017 الساعة 05:25:58م
الرئيس الصماد يزور جزيرة كمران
زار الاخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم جزيرة كمران بمحافظة الحديدة يرافقه وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة الاركان العامة اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري.
استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة
استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل باحات المسجد الاقصى بالقدس المحتلة.
أسعار النفط ترتفع بدعم من نمو الطلب الصيني
ارتفعت أسعار النفط 1.3 % بعدما طغى ارتفاع الطلب الصيني على تقرير سلبي من وكالة الطاقة الدولية يظهر زيادة إنتاج مصدري أوبك الرئيسيين.
مواجهات قوية للثلاثة الكبار في ربع نهائي ويمبلدون
يسعى كل من روجر فيدرر وآندي موراي ونوفاك جوكوفيتش إلى تأكيد مؤهلاتهم للمنافسة على اللقب في دور الثمانية من بطولة ويمبلدون للتنس.
آخر الأخبار:
كوريا الشمالية تؤكد عزمها إتخاذ "إجراءات موازية" على أي عقوبات دولية جديدة
إستفادة أكثر من 95 ألف مواطن من خدمات مستشفى 22 مايو بضلاع همدان
التعليم العالي تعلن فتح باب القبول والتسجيل لأوائل الجمهورية في الجامعات
محكمة التحكيم الرياضية تخفض عقوبة الإيقاف على رئيس إتحاد تشيلي السابق
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
إستفادة أكثر من 95 ألف مواطن من خدمات مستشفى 22 مايو بضلاع همدان
[14/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:

إستفاد أكثر من 95 ألف مواطن من الخدمات الطبية بمستشفى 22 مايو بضلاع همدان محافظة صنعاء خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح تقرير صادر عن المستشفى تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن 27 ألف و801 إستفادوا من قسم العيادات الخارجية و21 ألف و682 من الطوارئ وأربعة آلاف و377 من أقسام الرقود والعمليات والعناية المركزة بالإضافة إلى 672 من الحضانة.

وأشار التقرير إلى أن مركز الكوليرا إستقبل ألفين و 134 حالة، فيما قدم مركز الغسيل الكلوي خدمات لألفين و942 حالة وإستفاد 26 ألف و 178 من الأقسام التشخيصية وتسعة آلاف و 364 من أقسام الرعاية الصحية الأولية.

وأشاد مدير عام المستشفى الدكتور مطهر مرشد بدور الكوادر الطبية والفنية في الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية في أقسام المستشفى والتغلب على الظروف الصعبة جراء الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.

سبأ
  المزيد من (محلي)
التعليم العالي تعلن فتح باب القبول والتسجيل لأوائل الجمهورية في الجامعات
مجلس التلاحم القبلي بالجوف ينعي الشيخ محمد مبارك بن غرزة
وزارة الصحة : تأجيل حملة لقاح الكوليرا لأسباب علمية
وزارة حقوق الإنسان تعبر عن قلقها من إستمرار إهدار حقوق الإنسان بالمحافظات الجنوبية
تدشين العمل في 10 زوايا لمعالجة الكوليرا بمديرية همدان
مبادرة وجود الشبابية تختتم المرحلة الثانية من حملة الصحة الوقائية
الرئيس الصماد يزور جزيرة كمران
الجيش واللجان الشعبية يواصلون تكبيد العدو السعودي خسائر في الأرواح والعتاد
طيران العدوان يواصل استهداف منازل المواطنين خلال الساعات الماضية
قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تجمعات للمرتزقة بالجوف
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 17 غارة على مناطق متعددة بصعدة
[13/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مقبنة وذباب بتعز
[13/يوليو/2017]
العدوان السعودي يواصل حصد أرواح أطفال اليمن
[13/يوليو/2017]
وقفة لأبناء وقبائل مديريتي السدة والنادرة للتنديد بإستمرار العدوان
[12/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن 20 غارة على مديريتي حرض وميدي بحجة
[12/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by