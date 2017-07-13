محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إستفادة أكثر من 95 ألف مواطن من خدمات مستشفى 22 مايو بضلاع همدان صنعاء - سبأ:



إستفاد أكثر من 95 ألف مواطن من الخدمات الطبية بمستشفى 22 مايو بضلاع همدان محافظة صنعاء خلال النصف الأول من العام الجاري.



وأوضح تقرير صادر عن المستشفى تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن 27 ألف و801 إستفادوا من قسم العيادات الخارجية و21 ألف و682 من الطوارئ وأربعة آلاف و377 من أقسام الرقود والعمليات والعناية المركزة بالإضافة إلى 672 من الحضانة.



وأشار التقرير إلى أن مركز الكوليرا إستقبل ألفين و 134 حالة، فيما قدم مركز الغسيل الكلوي خدمات لألفين و942 حالة وإستفاد 26 ألف و 178 من الأقسام التشخيصية وتسعة آلاف و 364 من أقسام الرعاية الصحية الأولية.



وأشاد مدير عام المستشفى الدكتور مطهر مرشد بدور الكوادر الطبية والفنية في الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية في أقسام المستشفى والتغلب على الظروف الصعبة جراء الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.

سبأ [14/يوليو/2017]سبأ