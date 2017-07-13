محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل التعليم العالي تعلن فتح باب القبول والتسجيل لأوائل الجمهورية في الجامعات







أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب القبول والتسجيل لأوائل الجمهورية من خريجي الثانوية العامة " علمي، أدبي، إنجليزي" للعام 2015/2016م الراغبين الالتحاق بالجامعات اليمنية الحكومية والأهلية.



ودعت وزارة التعليم العالي في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أوائل الجمهورية الراغبين بالالتحاق بالجامعات اليمنية الحكومية للعام الجامعي 2017/2018 عليهم التوجه مباشرةً إلى الجامعات الحكومية التي يرغبون الالتحاق بها وتقديم وثائقهم والتسجيل بحسب رغباتهم وبما يتوافق مع مؤهلاتهم لاستيعابهم في هذه الجامعات بدون امتحان قبول تقديراً وتكريماً لهم وبحسب قرار المجلس الأعلى للتعليم العالي.



وأوضح البيان أن الطلاب الراغبين بالالتحاق بالجامعات اليمنية الأهلية للعام الجامعي 2017/2018 عليهم الحضور إلى مقر وزارة التعليم العالي أمام رئاسة الوزراء أو التواصل عبر الايميل التالي (postgraduate@mohe.gov.ye) لتعبئة الاستمارات الخاصة بذلك وتحديد التخصصات والجامعات التي يرغبون الالتحاق فيها خلال الفترة من غد السبت الموافق 15 يوليو 2017 م وحتى الخميس الموافق 20 يوليو الجاري 2017م.

سبأ [14/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:سبأ