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آخر تحديث: الجمعة، 14 - يوليو - 2017 الساعة 05:25:58م
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محكمة التحكيم الرياضية تخفض عقوبة الإيقاف على رئيس إتحاد تشيلي السابق
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  رياضة
محكمة التحكيم الرياضية تخفض عقوبة الإيقاف على رئيس إتحاد تشيلي السابق
[14/يوليو/2017] زيوريخ – سبأ :


خفضت محكمة التحكيم الرياضية الإيقاف المفروض على الرئيس السابق للاتحاد التشيلي لكرة القدم والمسئول السابق في الاتحاد الدولي (الفيفا) هارولد مين نيكولز إلى عامين بدلاً من ثلاثة اعوام .

وكان مين نيكولز الذي كان يعمل في هيئة التفتيش التابعة للفيفا والمخولة بالنظر في طلبي استضافة نهائيات كأس العالم 2018م في روسيا و2022م في قطر أوقف في البداية لمدة سبعة أعوام بسبب مخالفات مالية وأخلاقية ارتكبها خلال عمله.

وخفضت العقوبة بعد ذلك إلى الإيقاف لثلاثة أعوم قبل قرار محكمة التحكيم .

سبأ
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