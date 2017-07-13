محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس التلاحم القبلي بالجوف ينعي الشيخ محمد مبارك بن غرزة





نعى مجلس التلاحم القبلي بمحافظة الجوف الشيخ المناضل محمد مبارك بن غرزة شيخ مشائخ قبيلة بني نوف وأحد القيادات الوطنية بالمحافظة والذي وافاه الأجل نتيجة مرض عضال الم به.



وأشاد المجلس في بيان نعي تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية في مواجهة العدوان، حيث شارك في التصدي للعدوان وإفشال مخططاته التآمرية لإستهداف المحافظة وكذا جهوده المجتمعية الخيرة في إصلاح ذات البين.



وعبر المجلس عن خالص العزاء والمواساة إلى قبائل بني نوف عامة وأسرة الفقيد بشكل خاص .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

سبأ [14/يوليو/2017] الجوف - سبأ:سبأ