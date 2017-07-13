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وزارة الصحة : تأجيل حملة لقاح الكوليرا لأسباب علمية
[14/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:



أكدت وزارة الصحة العامة أن تأجيل حملة التلقيح للكوليرا جاء لأسباب علمية وليس الوضع الأمني كما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة.

ونفى الناطق الرسمي بإسم وزارة الصحة الدكتور عبدالحكيم الكحلاني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الدولية من أخبار عن أسباب تأجيل أو تعليق حملة التلقيح بلقاح الكوليرا نتيجة الوضع الأمني في البلاد.

وقال" إن ذلك مجاف للحقيقة تماما، والتأجيل جاء بعد نقاش فني ومهني مستفيضين حول جدوى لقاح الكوليرا في الوقت الراهن ".

وأشار الدكتور الكحلاني إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية وخبراء الوبائيات في العالم وفي اليمن تؤكد أن الجدوى من اللقاح في مرحلة الوباء المنتشر بما هو عليه الوضع الوبائي الراهن في اليمن منخفضة جدا فضلا عن كون فاعلية اللقاح أصلا ليست عالية.

ولفت إلى أن اللجنة العلمية الخاصة بالكوليرا أقرت ونصحت بعد المناقشة بعدم تنفيذ هذه الحملة في الوقت الراهن للأسباب السالفة الذكر.

ودعا الناطق الرسمي لوزارة الصحة كافة وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة إلى تحري المصداقية في نقل الأخبار لإستقاء المعلومات من مصادرها.

وأكد أن الوزارة تمكنت من تنفيذ حملة النشاط الإيصالي في محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي ولم يعترضها أي عوائق أمنية وحققت نجاحات كبيرة وهذا ما يدحض ويعري الإدعاءات الباطلة.

سبأ
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