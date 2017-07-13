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وزارة حقوق الإنسان تعبر عن قلقها من إستمرار إهدار حقوق الإنسان بالمحافظات الجنوبية
[14/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:

عبرت وزارة حقوق الإنسان عن قلقها البالغ جراء إستمرار إهدار حقوق الإنسان في عدد من المحافظات الجنوبية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " نتابع بقلق بالغ إستمرار وتنامي القضايا التي أُهدرت في ضوئها كثير من حقوق الإنسان في عدد من المحافظات الجنوبية دونما تدخل يُذكر للحد من الآثار والتداعيات السلبية التي أفرزتها تلك القضايا من قبل السلطات التي تدير شئون تلك المحافظات والمناطق وعلى رأسها سلطات الإحتلال التي يُعد تواجدها في تلك المحافظات والمناطق على رأس قائمة قضايا إهدار وإنتهاك حقوق الإنسان".

وأضاف " لقد تنامت أنشطة الجماعات الإرهابية المسلحة واتسع نطاق إنتشارها في أكثر من منطقة بالمحافظات الجنوبية واستمرت في تنفيذ عملياتها الإرهابية التي خلفت مئات الضحايا المدنيين وعبثت بمقدراتهم العامة والخاصة والتي كان آخرها العملية الإرهابية التي نفذتها مجموعة مسلحة للسطو على البنك الأهلي بمحافظة عدن أمس الخميس، قتلت خلالها مدير البنك عبدالله سالم النقيب ".

وأشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية ظهرت عدد من القضايا التي تنذر بإرتفاع الأعمال التي تمارسها سلطات الإحتلال لإهدار حقوق أبناء تلك المناطق والمحافظات أبرزها إنتشار المعتقلات والسجون السرية خصوصا بمدينتي عدن والمكلا والتي تمارس سلطات الإحتلال الإماراتي من خلالها شتى أنواع التعذيب والمعاملات اللاإنسانية والمهينة بحق أبناء المحافظات الجنوبية.

وأوضح البيان أن المحافظات الجنوبية لا تزال تعاني من نقص حاد في الخدمات العامة وتوفير الإحتياجات الأساسية وإستمرار انقطاع الكهرباء وإنعدام المشتقات النفطية بالإضافة إلى تدهور خدمات القطاع الصحي، الأمر الذي بدى جلياً في تفشي الكوليرا واستمرار ارتفاع عدد المصابين به ووفاة أعداد منهم وفي المقابل ظلت الجهود محدودة لمكافحة الوباء والحد من انتشاره.

وفيما عبرت وزارة حقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء إستمرار حالة الإنفلات الأمني وتدهور الخدمات العامة الذي تعاني منه مناطق في عدد من المحافظات الجنوبية .. أكدت أهمية لفت أنظار المجتمع الدولي والوقوف بجدية للحد من معاناة اليمنيين في تلك المحافظات وخاصة في ظل غياب دور السلطات التي تدير شئونها وتقاعسها عن القيام بمسئولياتها في حماية المدنيين وكفالة حقوقهم وصون كرامتهم والحفاظ على مقدراتهم العامة والخاصة.

سبأ
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