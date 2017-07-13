رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السويسري فيدرير يواجه التشيكي بيرديتش في نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس





يواجه أسطورة كرة التنس السويسري روجر فيدرير في وقت لاحق اليوم الجمعة التشيكي توماس بيرديتش في نصف نهائي بطولة ويمبلدون للعبة.



وسيكون اللاعب السويسري والذي يسعى للصعود للنهائي للمرة الـ 11 واحراز لقب ثامن غير مسبوق ايضاً محط الأنظار في الملعب الرئيسي عندما يواجه برديتش، لكن ستكون اولاً المواجهة بين الكرواتي مارين شيليتش والأمريكي سام كويري.



وللمرة الأولى منذ 2003م يشهد الدور قبل النهائي 4 لاعبين ليسوا من بين أول 4 مصنفين عالمياً.



وبينما يحتل فيدرر التصنيف الثالث في البطولة، فإنه في المركز الخامس عالمياً، وشاهد سقوط أكبر منافسيه الواحد تلو الآخر هذا الأسبوع، وفي الدور قبل النهائي ستكون المراهنات والمستوى في صالحه.



وانتصر اللاعب السويسري البالغ من العمر 35 عاماً في آخر 7 مباريات ضد برديتش والذي لم يفز على فيدرر منذ 2013م، في الوقت الذي لم يخسر فيدرر أي مجموعة في البطولة هذا العام.



وسيكون شيليتش (28 عاماً) المرشح الأبرز ضد كويري الذي أصبح أول أمريكي يصعد لدور قبل نهائي في البطولات الأربع الكبرى في 8 سنوات.



وفاز شيليتش المصنف السابع في كل المباريات الأربع التي جمعته بكويري البالغ من العمر 29 عاماً.

سبأ [14/يوليو/2017] ويمبلدون – سبأ:سبأ