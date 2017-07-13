ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 14 - يوليو - 2017 الساعة 04:55:34م
الرئيس الصماد يزور جزيرة كمران
زار الاخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم جزيرة كمران بمحافظة الحديدة يرافقه وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة الاركان العامة اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري.
استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة
استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل باحات المسجد الاقصى بالقدس المحتلة.
أسعار النفط ترتفع بدعم من نمو الطلب الصيني
ارتفعت أسعار النفط 1.3 % بعدما طغى ارتفاع الطلب الصيني على تقرير سلبي من وكالة الطاقة الدولية يظهر زيادة إنتاج مصدري أوبك الرئيسيين.
مواجهات قوية للثلاثة الكبار في ربع نهائي ويمبلدون
يسعى كل من روجر فيدرر وآندي موراي ونوفاك جوكوفيتش إلى تأكيد مؤهلاتهم للمنافسة على اللقب في دور الثمانية من بطولة ويمبلدون للتنس.
آخر الأخبار:
السويسري فيدرير يواجه التشيكي بيرديتش في نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس
ارتفاع عدد قتلى الفيضانات بشمال شرق الهند إلى 83
تدشين العمل في 10 زوايا لمعالجة الكوليرا بمديرية همدان
مقتل خمسة رجال شرطة في هجوم لمسلحين غرب القاهرة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
السويسري فيدرير يواجه التشيكي بيرديتش في نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس
[14/يوليو/2017] ويمبلدون – سبأ:


يواجه أسطورة كرة التنس السويسري روجر فيدرير في وقت لاحق اليوم الجمعة التشيكي توماس بيرديتش في نصف نهائي بطولة ويمبلدون للعبة.

وسيكون اللاعب السويسري والذي يسعى للصعود للنهائي للمرة الـ 11 واحراز لقب ثامن غير مسبوق ايضاً محط الأنظار في الملعب الرئيسي عندما يواجه برديتش، لكن ستكون اولاً المواجهة بين الكرواتي مارين شيليتش والأمريكي سام كويري.

وللمرة الأولى منذ 2003م يشهد الدور قبل النهائي 4 لاعبين ليسوا من بين أول 4 مصنفين عالمياً.

وبينما يحتل فيدرر التصنيف الثالث في البطولة، فإنه في المركز الخامس عالمياً، وشاهد سقوط أكبر منافسيه الواحد تلو الآخر هذا الأسبوع، وفي الدور قبل النهائي ستكون المراهنات والمستوى في صالحه.

وانتصر اللاعب السويسري البالغ من العمر 35 عاماً في آخر 7 مباريات ضد برديتش والذي لم يفز على فيدرر منذ 2013م، في الوقت الذي لم يخسر فيدرر أي مجموعة في البطولة هذا العام.

وسيكون شيليتش (28 عاماً) المرشح الأبرز ضد كويري الذي أصبح أول أمريكي يصعد لدور قبل نهائي في البطولات الأربع الكبرى في 8 سنوات.

وفاز شيليتش المصنف السابع في كل المباريات الأربع التي جمعته بكويري البالغ من العمر 29 عاماً.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
كأس مصر..الزمالك يضرب موعدًا مع المصري بنصف النهائي
تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم يشتري باكايوكو بـ40 مليون يورو
تأهل الأسبانية موجوروزا لنهائي بطولة ويمبلدون للتنس بعد سحقها ريباريكوفا
نادي باريس سان جرمان الفرنسي يضم الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس
ريال سوسيداد الإسباني يضم اللاعب عدنان يانوزاي من مانشستر يونايتد الإنجليزي
الأهلي يسحق وادي دجلة ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة كندا وكوستاريكا في بطولة الكأس الذهبية
مواجهات قوية للثلاثة الكبار في ربع نهائي ويمبلدون
تأهل الأسبانية موجوروزا لقبل نهائي ويمبلدون للتنس للسيدات بعد فوزها على كوزنتسوفا
تأهل الصربي ديوكوفيتش لدور الثمانية في بطولة ويمبلدون للتنس بعد فوزه على مانارينو
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 17 غارة على مناطق متعددة بصعدة
[13/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مقبنة وذباب بتعز
[13/يوليو/2017]
العدوان السعودي يواصل حصد أرواح أطفال اليمن
[13/يوليو/2017]
وقفة لأبناء وقبائل مديريتي السدة والنادرة للتنديد بإستمرار العدوان
[12/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن 20 غارة على مديريتي حرض وميدي بحجة
[12/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by