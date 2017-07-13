عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع عدد قتلى الفيضانات بشمال شرق الهند إلى 83 نيودلهي - سبأ :



أعلنت السلطات الهندية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت شمال شرق البلاد منذ ثلاثة أسابيع إلى 83 قتيلا، وتسببت في نزوح أكثر من مليوني شخص من منازلهم.



ونقلت وكالة انباء (رويترز) عن مسؤول هندي القول إن الفيضانات أسفرت حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 83 شخصًا، وأدت إلى نفوق ثلاثة من حيوان وحيد القرن النادر في متنزه وطني يوجد به أكبر عدد من هذه السلالة في العالم.



وأوضح أن السيول سببها الأمطار الغزيرة في أنحاء ولايات آسام وأروناتشال براديش وناجالاند ومانيبور على مدى الأسبوعين الأخيرين، كما سببت الأمطار انهيارات أرضية.



وأرسل رئيس الوزراء ناريندرا مودي فريقا من مسؤولي الحكومة الاتحادية بقيادة وزير الدولة للشؤون الداخلية لتقييم الأضرار.

سبأ [14/يوليو/2017]سبأ