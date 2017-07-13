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تدشين العمل في 10 زوايا لمعالجة الكوليرا بمديرية همدان
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تدشين العمل في 10 زوايا لمعالجة الكوليرا بمديرية همدان
[14/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
دشن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة صنعاء اليوم العمل في 10 زوايا إرواء لمعالجة الكوليرا بمديرية همدان بتمويل من منظمة رعاية الأطفال.

وفي التدشين أشار مدير الترصد الوبائي بمكتب الصحة بالمحافظة الدكتور حمود الشرعبي إلى أن زوايا معالجة الكوليرا في عدد من مناطق المديرية سيسهم في استقبال ومعالجة الحالات إلى جانب مركزي المعالجة في مستشفى 22 مايو بضلاع والرقة المدعومان من اليونيسيف.

ولفت إلى أن عمل الزاوية يرتكز على معالجة الحالات البسيطة والمتوسطة.. مثمنا جهود منظمة رعاية الأطفال في دعم وتجهيز الزوايا وتدريب 50 عامل صحي للعمل فيها.

فيما أكد القائم بأعمال مسئول الصحة والتغذية بالمنظمة بمحافظة صنعاء الدكتور عبده حامد، حرص المنظمة على المشاركة في معالجة حالات الكوليرا وتخفيف معاناة المواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

حضر التدشين منسق المنظمات بمكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبد الخالق دماج ومساعد برنامج الاستجابة في المنظمة بالمديرية شفيقة حسين.
سبأ
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