منظمة الهجرة الدولية: مقتل أكثر من 3 آلاف مهاجر معظمهم غرق في المتوسط [14/يوليو/2017] جنيف – سبأ:

قالت منظمة الهجرة الدولية إن أكثر من 3200 من اللاجئين والمهاجرين لقوا مصرعهم منذ بداية العام الحالي، من بينهم أكثر من 2300 كانوا في طريقهم إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.



وذكر المتحدث الرسمي باسم المنظمة جويل ميلمان خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الجمعة أن العام الحالي شهد مقارنة بالعام السابق زيادة في عدد الضحايا في إفريقيا جنوبي الصحراء وبحر الكاريبي وانخفاض عدد الضحايا في الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.



وأوضح أن 2357 من اللاجئين والمهاجرين غرقوا أو فقدوا في البحر الأبيض المتوسط، بينما لقى 265 شخصا حتفهم في شمال إفريقيا، وفي الطريق من المكسيك إلى الولايات المتحدة 149 شخصا، وفي إفريقيا جنوبي الصحراء 136، وفي منطقة القرن الإفريقي 103، وفي منطقة بحر الكاريبي 91، وفي جنوب شرق آسيا 45 شخصا.

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