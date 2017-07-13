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مبادرة وجود الشبابية تختتم المرحلة الثانية من حملة الصحة الوقائية
[14/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
اختتمت مبادرة وجود الشبابية المرحلة الثانية من حملة الصحة الوقائية التي نفذتها في أمانة العاصمة على مدى شهر بالتعاون مع مستشفى عبد القادر المتوكل وعدد من الجهات تحت شعار "الوقاية خير من العلاج".

تضمنت المرحلة الثانية محورين الأول مسابقة توعوية ثقافية ممولة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "الصحة والفن" نفذتها المبادرة بالتعاون مع متجر الزهرة الزرقاء.

فيما تضمن المحور الثاني توزيع منشورات وبروشورات توعوية متنوعة على المواطنين في الأماكن العامة حول أهمية الصحة الوقائية ومستوياتها ودورها في الحد من الأمراض مع التركيز على التعريف الكوليرا وعلاجه والوقاية منه.

 وتم خلال المرحلة الثانية من الحملة تكريم الفائزين بالمسابقة بجوائز، حيث هدفت المسابقة إلى نشر التوعية بأهمية الصحة الوقائية، وشملت مختلف مجالات الفنون كالرسم، الشعر، القصة، التصميم، والتصوير الفوتوغرافي.

وفي اختتام المرحلة الثانية كرمت مبادرة وجود الشبابية الفائزين بالمراكز الأربعة الأولى لمسابقة "الصحة والفن" حيث فاز بالمركز الأول جلال خالد السفياني عن عمله المتمثل في رسم كاريكاتيري وفقاً لقرار لجنة التحكيم المكونة من كل من، كمال عبدالله ناجي، عابدة علي سارية، وذكري ناصر الجبري.

ووفقاً لتصويت الجمهور، فاز بالمركز الثاني، جواهر عبدالحبيب المغلس عن رسمها الكاريكاتيري، ونالت زينب عبدالله عبدالرب المركز الثالث عن عملها المتمثل في رسم كاريكاتيري أيضاً، فيما جاء عماد علي العمري في المركز الرابع بصورة فوتوغرافية.

وأوضح رئيس مبادرة وجود الشبابية أسامة مقبل العمري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المرحلة الثانية من حملة الصحة الوقائية لاقت نجاح وأبرزت إبداعات ومواهب عدد من الشباب والفتيات في مجالات الفن، حرصوا من خلالها على المشاركة في توعية المجتمع كلاً بهوايته التي يمارسها.

 ولفت إلى أنه جرى خلال المرحلة الثانية توزيع منشورات وبروشورات على المواطنين في الأماكن العامة كالمستشفيات والمولات والمطاعم وغيرها بهدف التوعية بأهمية الصحة الوقائية ومستوياتها ودورها في الحد من الأمراض والأوبئة بشكل عام وكذا التعريف بالكوليرا وأعراضه وأسبابه وطرق انتقاله وعلاجه وسبل الوقاية منه.

وأكد العمري أن المبادرة ستستمر في حملاتها التوعوية بما يسهم في إيجاد مجتمع خالٍ من الأمراض والأوبئة.

 وأشاد رئيس مبادرة وجود الشبابية بتعاون مستشفى الدكتور عبدالقادر المتوكل ومتجر الزهرة الزرقاء مع أنشطة وفعاليات المبادرة.. داعياً الشركات ورجال المال والأعمال إلى دعم مثل هذه الأنشطة الهادفة لخدمة المجتمع.

من جهته أشاد الفائز بالمركز الأول بمسابقة "الصحة والفن" جلال خالد السفياني بجهود مبادرة وجود الشبابية وحرصها على صحة المجتمع والاهتمام بإبداعات الشباب وإقامتها للمسابقات المثمرة ترجمة لرسالتها.
سبأ
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