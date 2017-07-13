روسيا تدعو لبذل الجهود لتحقيق وتعزيز استقرار الوضع في سورية [14/يوليو/2017] موسكو – سبأ :

أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة ضرورة بذل الجهود لتحقيق وتعزيز استقرار الوضع في سورية والقضاء على التنظيمات الارهابية التي تنشط فيها.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي نقلته وسائل الإعلام روسية اليوم "يجب بذل الجهود حالياً لإحلال السلام وتعزيز استقرار الوضع السياسي والعسكري في سورية والقضاء على الخطر الناجم عن التنظيمات الإرهابية".



ودعت المتحدثة الروسية إلى تعميم إقامة مناطق تخفيف التوتر في سورية لتشمل ادلب والغوطة الشرقية وشمال مدينة حمص.



وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والامريكي دونالد ترامب اتفقا خلال لقائهما في مدينة هامبورغ في وقت سابق الشهر الجاري على إقامة منطقة تخفيف التوتر في جنوب سورية .



من جهة أخرى جددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية انتقاد موسكو لممارسات جماعة ما تسمى (الخوذ البيضاء) .. معتبرة إياها "عنصرا آخر في الحملة الإعلامية الواسعة الرامية إلى تشويه سمعة الحكومة السورية".



وكانت زاخاروفا أكدت في تصريح سابق أن (الخوذ البيضاء) تنتحل صفة منظمة إنسانية غير حكومية وتقوم في الحقيقة بدعم الإرهابيين واخفاء جرائمهم.

سبأ