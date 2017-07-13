ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار [14/يوليو/2017] لندن – سبأ :

سجلت اسعار الذهب ارتفاعا اليوم الجمعة مع تراجع الدولار لكنها تظل معرضة لمزيد من الخسائر قبيل بيانات اقتصادية أمريكية مهمة واجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع القادم.



وصعد السعر الفوري للذهب 0.2 بالمائة إلى 1219.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1015 بتوقيت جرينتش.



وارتفعت عقود الذهب الأمريكية تسليم أغسطس 0.01 بالمائة إلى 1218.50 دولار للأوقية.



ومن بين المعادن النفيسة الاخرى صعدت الفضة 0.3 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 15.71 دولار للأوقية، وتقدم البلاديوم 1.3 بالمائة إلى 862.60 دولار للأوقية، وزاد سعر البلاتين 0.7 بالمائة إلى 907.90 دولار للأوقية.

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