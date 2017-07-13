ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 14 - يوليو - 2017 الساعة 04:55:34م
الرئيس الصماد يزور جزيرة كمران
زار الاخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم جزيرة كمران بمحافظة الحديدة يرافقه وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة الاركان العامة اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري.
استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة
استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل باحات المسجد الاقصى بالقدس المحتلة.
أسعار النفط ترتفع بدعم من نمو الطلب الصيني
ارتفعت أسعار النفط 1.3 % بعدما طغى ارتفاع الطلب الصيني على تقرير سلبي من وكالة الطاقة الدولية يظهر زيادة إنتاج مصدري أوبك الرئيسيين.
مواجهات قوية للثلاثة الكبار في ربع نهائي ويمبلدون
يسعى كل من روجر فيدرر وآندي موراي ونوفاك جوكوفيتش إلى تأكيد مؤهلاتهم للمنافسة على اللقب في دور الثمانية من بطولة ويمبلدون للتنس.
آخر الأخبار:
السويسري فيدرير يواجه التشيكي بيرديتش في نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس
ارتفاع عدد قتلى الفيضانات بشمال شرق الهند إلى 83
تدشين العمل في 10 زوايا لمعالجة الكوليرا بمديرية همدان
مقتل خمسة رجال شرطة في هجوم لمسلحين غرب القاهرة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار
[14/يوليو/2017] لندن – سبأ :
سجلت اسعار الذهب ارتفاعا اليوم الجمعة مع تراجع الدولار لكنها تظل معرضة لمزيد من الخسائر قبيل بيانات اقتصادية أمريكية مهمة واجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع القادم.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.2 بالمائة إلى 1219.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول  الساعة 1015 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية تسليم أغسطس 0.01 بالمائة إلى 1218.50 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الاخرى صعدت الفضة 0.3 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 15.71 دولار للأوقية، وتقدم البلاديوم 1.3 بالمائة إلى 862.60 دولار للأوقية، وزاد سعر البلاتين 0.7 بالمائة إلى 907.90 دولار للأوقية.
سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
أسعار النفط ترتفع بدعم من نمو الطلب الصيني
مؤشر الأسهم اليابانية يرتفع
ملك اسبانيا: خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي تسبب باضطراب للشركات الاسبانية
وول ستريت تفتح مستقرة قبيل اليوم الثاني من شهادة يلين
انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية للمرة الأولى خلال شهر
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
ارتفاع واردات الصين من الخام الشهر الماضي
النفط يرتفع بعد تراجع المخزون الأمريكي
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
المفوضية الأوروبية توصي بإغلاق إجراءات العجز المفرط لليونان
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 17 غارة على مناطق متعددة بصعدة
[13/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مقبنة وذباب بتعز
[13/يوليو/2017]
العدوان السعودي يواصل حصد أرواح أطفال اليمن
[13/يوليو/2017]
وقفة لأبناء وقبائل مديريتي السدة والنادرة للتنديد بإستمرار العدوان
[12/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن 20 غارة على مديريتي حرض وميدي بحجة
[12/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by