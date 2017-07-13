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جلسة محادثات جديدة بين الوفد السوري ودي ميستورا في جنيف قبل ظهر اليوم
[14/يوليو/2017] جنيف - سبأ:
يعقد الوفد السوري برئاسة بشار الجعفري قبل ظهر اليوم جلسة محادثات رابعة مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا في مقر الأمم المتحدة بجنيف في إطار الجولة السابعة من الحوار السوري السوري.

وكان الوفد عقد أمس جولة محادثات مع دي ميستورا تركزت حول سلة مكافحة الإرهاب كما عقدت اجتماعات فنية بين خبراء من الوفد وفريق دي ميستورا.

 

وعقد الوفد السوري جلستي محادثات مع المبعوث الأممي يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.

 

وأكد  الجعفري في تصريح صحفي عقب الجلسة الثانية الثلاثاء الماضي أن الوفد بدأ مناقشة جدية مع المبعوث الخاص حول موضوع مكافحة الإرهاب الذي يعد مدخلا مهما لاستكمال مناقشة هذا الملف الذي هو أولوية الأولويات بالنسبة لوفد الجمهورية العربية السورية.

 

وكان دي ميستورا أكد لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء الثلاثاء الماضي أنه ينوى إجراء أربع جولات من الحوار السوري في جنيف حتى نهاية العام الحالي مبينا أن قادة العالم أصبحوا يركزون معا على إيجاد الأولويات التي من شأنها أن تسمح بتسوية الأزمة في سورية وأن الأولوية أصبحت عند الجميع الآن محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي وتحقيق الاستقرار في البلاد والذي يأتي فقط عبر الحل السياسي.

 واختتمت الجولة السادسة من الحوار السورى في جنيف في التاسع عشر من مايو الماضي وعقد خلالها الوفد السوري عددا من جلسات المحادثات مع المبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا تركزت حول اجتماعات الخبراء دون التطرق إلى أي سلة من السلال الأربع التي تم البحث فيها في جولات سابقة وهي مكافحة الإرهاب والحكم والدستور والانتخابات.
سبأ
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