كوريا الجنوبية تطور رادار دفاع جوي لاكتشاف طائرات كورية شمالية بدون طيار [14/يوليو/2017] سول - سبأ:

نجح الجيش الكوري الجنوبي في تطوير أنظمة رادار للدفاع الجوي بتقنية محلية لديه القدرة على اكتشاف الطائرات بدون طيار صغيرة الحجم التي تطلقها كوريا الشمالية لاختراق الأجواء الكورية الجنوبية.



وأوضحت إدارة برامج مشتريات الدفاع بالجيش في بيان لها اليوم بثته وكالة أنباء كوريا الجنوبية /يونهاب/ أنها نجحت في تطوير أنظمة رادار الدفاع الجوي المحلي بتقنية محلية مشيرة إلى أنها تخطط لانتاج أعداد كبيرة من هذا الرادار العام المقبل ونشرها ضمن الوحدات العسكرية للقوات البرية وقوات مشاة البحرية بالجزر الواقعة شمال غربي البلاد على البحر الغربي.



وقال مسؤول في الإدارة إن هذا النجاح يفعل من تعزيزات الجيش الكوري الجنوبي بمجالات الدفاع الجوي مضيفا أنه يساهم في مواجهة الطائرات الكورية الشمالية بدون طيار.



جدير بالذكر أن مدى الرصد للرادار الجديد يعد أطول من أنظمة رصد الرادار المستخدمة حاليا نتيجة تزويده بماسح إلكتروني نشط مما يمكنه من رصد طائرات صغيرة الحكم بدون طيار القادمة من كوريا الشمالية.

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