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آخر تحديث: الجمعة، 14 - يوليو - 2017 الساعة 11:55:23ص
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  اقتصاد
أسعار النفط ترتفع بدعم من نمو الطلب الصيني
[14/يوليو/2017] نيويورك - سبأ:
ارتفعت أسعار النفط 1.3 % بعدما طغى ارتفاع الطلب الصيني على تقرير سلبي من وكالة الطاقة الدولية يظهر زيادة إنتاج مصدري أوبك الرئيسيين.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 68 سنتا أو 1.42 بالمئة ليبلغ عند التسوية 48.42 دولار للبرميل.

وارتفع الخام الأمريكي الخفيف 59 سنتا أو 1.3 بالمئة ليبلغ عند التسوية 46.08 دولار للبرميل.

واستوردت الصين 8.55 مليون برميل يوميا من النفط في الأشهر الستة الأولى من العام بارتفاع 13.8 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من 2016 مما يجعل الصين أكبر مستورد للنفط الخام متقدمة على الولايات المتحدة.
سبأ
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