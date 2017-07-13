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آخر تحديث: الجمعة، 14 - يوليو - 2017 الساعة 11:55:23ص
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كأس مصر..الزمالك يضرب موعدًا مع المصري بنصف النهائي
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  رياضة
كأس مصر..الزمالك يضرب موعدًا مع المصري بنصف النهائي
[14/يوليو/2017] القاهرة - سبأ:
استعاد فريق الزمالك توازنه، وحقَّق فوزًا عريضًا بثلاثية نظيفة على طلائع الجيش مساء امس، في ملعب السلام، بربع نهائي كأس مصر لكرة القدم.

وجاء الفوز والتأهل لنصف النهائي بعد أيام من توديع الفريق دوري أبطال إفريقيا، وقبل مواجهة الأهلي الغريم التقليدي في قمة الكرة المصرية يوم الإثنين المقبل بالجولة 34 والأخيرة من الدوري الذي احتفظ به الفريق الأحمر.

وسيواجه الزمالك نظيره المصري البور سعيدي في نصف النهائي يوم التاسع من أغسطس المقبل.

وسجل ثلاثية الزمالك النيجيري ستانلي أوهاويتشي، ومواطنه معروف يوسف، وحسني فتحي في الدقائق 45، و68، و76 على التوالي.
سبأ
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