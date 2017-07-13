مؤشر الأسهم اليابانية يرتفع [14/يوليو/2017] طوكيو - سبأ:

حقق مؤشر الأسهم الياباني نيكي ارتفاعا طفيفا اليوم الجمعة حيث أضعفت نتائج مخيبة للآمال من فاست للتجزئة، ثالث أكبر شركة لبيع الملابس في العالم، أثر المكاسب التي تحققت بعد صعود السوق الأمريكية.



وأغلق نيكي مرتفعا 0.1 % عند 20118.86 نقطة وزاد زيادة قوية بلغت واحدا بالمئة على مدى الأسبوع لكن المستثمرين بدأوا يتوخون الحذر قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة.



وتأثر نيكي سلبا بتراجع سهم فاست، المالكة لسلسلة متاجر الملابس أونيكلو، 4.6 % بعد أن أعلنت مساء أمس الخميس تحقيق 49.9 مليار ين (440.07 مليون دولار) ربحا تشغيليا فصليا للأشهر الثلاثة حتى مايو أيار.



وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 % إلى 1625.48 نقطة لتبلغ مكاسب الأسبوع 1.1 %.



وارتفع المؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.4 % أيضا ليصل إلى 14472.36 نقطة وبمكاسب أسبوعية 1.1 %.

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